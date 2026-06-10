عاجل
مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة
مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة
مجلس التعاون الخليجي: نطالب إيران بالوقف الفوري والكفّ عن استهداف دول المجلس ومصالحها
مجلس التعاون الخليجي: نطالب إيران بالوقف الفوري والكفّ عن استهداف دول المجلس ومصالحها
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
06:17
أردوغان: أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق.. وسنرد على أي انتهاك!
06:06
استشهاد مدرب ولاعب سابق في غارات على طيردبا
05:15
هل سيخوض نتنياهو الانتخابات القادمة؟
2026-06-09
"الساعات الأخيرة للصحافية أمال خليل".. تحقيق أميركي يكشف!
2026-06-09
صيحات "استهجان".. وترامب يرد بابتسامة ساخرة! (فيديو)
عربي و دولي
أردوغان: إذا انتهكت إسرائيل حقوقنا في شرق البحر المتوسط سنرد بقوة
2026-06-10 | 06:21
A-
A+
أردوغان: إذا انتهكت إسرائيل حقوقنا في شرق البحر المتوسط سنرد بقوة
مقالات ذات صلة
بزشكيان يؤكد مجددا أن إيران سترد "بقوة" إذا تم استهداف البنية التحتية والمراكز الاقتصادية ( رويترز)
وزارة الدفاع التركية: منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الأطلسي في شرق البحر المتوسط تحيد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران
القناة 12 عن مسوؤل اسرائيلي: اسرائيل سترد بقوة على إيران
أردوغان: إذا انتهكت إسرائيل حقوقنا في شرق البحر المتوسط سنرد بقوة
عربي و دولي
انتهكت
إسرائيل
حقوقنا
البحر
المتوسط
العودة الى الأعلى
الضربات الأميركية تشعل أزمة عطش جنوب إيران
أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان باتت تهدد تركيا
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:13
مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة
10:13
مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة
10:11
مجلس التعاون الخليجي: نطالب إيران بالوقف الفوري والكفّ عن استهداف دول المجلس ومصالحها
10:11
مجلس التعاون الخليجي: نطالب إيران بالوقف الفوري والكفّ عن استهداف دول المجلس ومصالحها
09:13
الخارجية الأميركية: ندعو إيران لوقف هذه الأعمال فورا ونقف صفا واحدا في عزمنا على حماية بلداننا وشعوبنا
09:13
الخارجية الأميركية: ندعو إيران لوقف هذه الأعمال فورا ونقف صفا واحدا في عزمنا على حماية بلداننا وشعوبنا
يحدث الآن
عربي و دولي
10:13
مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة
عربي و دولي
10:11
مجلس التعاون الخليجي: نطالب إيران بالوقف الفوري والكفّ عن استهداف دول المجلس ومصالحها
فن
09:58
زواج ماجد المهندس ؟ لقطة رومانسية مع عروسته وأول تعليق لها يثير الجدل
اخترنا لك
مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة
10:13
مجلس التعاون الخليجي: نطالب إيران بالوقف الفوري والكفّ عن استهداف دول المجلس ومصالحها
10:11
الخارجية الأميركية: ندعو إيران لوقف هذه الأعمال فورا ونقف صفا واحدا في عزمنا على حماية بلداننا وشعوبنا
09:13
فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض بعد منشور ترامب: المفاوضات مع إيران لا تزال جارية بشكل غير رسمي
08:40
ترامب لفوكس نيوز: أنا على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران
08:05
ترامب لفوكس نيوز: لم أنتهِ من إيران بعد
08:05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-05-14
الذهب يرتفع.. كم بلغ سعر الأونصة؟
2026-05-10
الخارجية السعودية: ندين الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية في قطر والإمارات والكويت
2026-06-01
إتصال وإخلاء.. بيان من بلدية كيفون
2026-06-09
غضب في بيئة "حزب الله"؟ (أسرار اللواء)
2026-06-08
الجيش الإسرائيلي: أنهينا ضربة واسعة استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية في إيران
2026-05-27
مشاهدة المونديال مجاناً عبر تلفزيون لبنان؟ إليكم حقيقة الخبر
بالفيديو
بالفيديو
13:03
مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026
12:35
محمد علوش مهاجما الرئيس عون: هل المطلوب التمهيد لدخول اسرائيل!؟
2026-06-08
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2026
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2026
2026-06-07
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:16
ماذا اشترطت اسرائيل.. وماذا رفض بري و"حزب الله"؟
محليات
13:16
ماذا اشترطت اسرائيل.. وماذا رفض بري و"حزب الله"؟
محليات
09:04
بشأن الإمتحانات الرسمية.. بيان لاتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة
محليات
09:04
بشأن الإمتحانات الرسمية.. بيان لاتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة
محليات
06:06
استشهاد مدرب ولاعب سابق في غارات على طيردبا
محليات
06:06
استشهاد مدرب ولاعب سابق في غارات على طيردبا
عربي و دولي
06:17
أردوغان: أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق.. وسنرد على أي انتهاك!
عربي و دولي
06:17
أردوغان: أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق.. وسنرد على أي انتهاك!
عربي و دولي
07:33
ترامب يهدد إيران.. "ستدفع الثمن"! (صورة)
عربي و دولي
07:33
ترامب يهدد إيران.. "ستدفع الثمن"! (صورة)
عربي و دولي
01:15
بين بري والشرع.. ميقاتي وسيطا؟ (أسرار النهار)
عربي و دولي
01:15
بين بري والشرع.. ميقاتي وسيطا؟ (أسرار النهار)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026