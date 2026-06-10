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عربي و دولي

مراسل الجديد في واشنطن: المفاوضات المقبلة ستتمحور حول آلية تطبيق المناطق التجريبية ومناطق الانسحاب وتقليص الطلعات الجوية مع حرية الطيران ودعم الجيش ومراقبة دولية

2026-06-10 | 11:19
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مراسل الجديد في واشنطن: المفاوضات المقبلة ستتمحور حول آلية تطبيق المناطق التجريبية ومناطق الانسحاب وتقليص الطلعات الجوية مع حرية الطيران ودعم الجيش ومراقبة دولية
مراسل الجديد في واشنطن: المفاوضات المقبلة ستتمحور حول آلية تطبيق المناطق التجريبية ومناطق الانسحاب وتقليص الطلعات الجوية مع حرية الطيران ودعم الجيش ومراقبة دولية
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مراسل الجديد في واشنطن: المفاوضات المقبلة ستتمحور حول آلية تطبيق المناطق التجريبية ومناطق الانسحاب وتقليص الطلعات الجوية مع حرية الطيران ودعم الجيش ومراقبة دولية

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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله في صور ومناطق عدة جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية
عراقجي: غادروا منطقتنا إذا أردتم أن تكونوا في أمان

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