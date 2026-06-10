مهمة سرية في مضيق هرمز... ترامب يعلن

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال":



في الشهر الماضي، وجهت قواتنا العسكرية الأميركية العظيمة لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى عبر مضيق هرمز. واليوم، يسعدني أن أعلن أن هذا الجهد قد أسفر عن عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق، وصولاً إلى السوق المفتوحة. كما عبرت أكثر من 200 سفينة تجارية بسلام عبر المضيق. هذا النجاح الباهر يعود إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي من تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. إن جيشهم قد هُزم، واقتصادهم قد ضاع. لقد انتهى الأمر بالنسبة لإيران!

