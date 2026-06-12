وكالة الأنباء الإيرانية: الهدف الرئيسي من توقيع مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب بكل الجبهات بما فيها لبنان

واشنطن بوست عن مصدر دبلوماسي: بمجرد توقيع مذكرة التفاهم ستعمل إيران والولايات المتحدة وحلفاؤهما على إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان