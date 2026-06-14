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عربي و دولي

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي أخبر واشنطن قبل وقت قصير من شن الضربة على بيروت

2026-06-14 | 08:21
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أكسيوس: الجيش الإسرائيلي أخبر واشنطن قبل وقت قصير من شن الضربة على بيروت
أكسيوس: الجيش الإسرائيلي أخبر واشنطن قبل وقت قصير من شن الضربة على بيروت
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أكسيوس: الجيش الإسرائيلي أخبر واشنطن قبل وقت قصير من شن الضربة على بيروت

عربي و دولي

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