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عربي و دولي

ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق

2026-06-14 | 18:35
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ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق
ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق
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ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق

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