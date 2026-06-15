وزير الخارجية الاسباني: يمكن للحوار والتفاوض تسوية المسائل العالقة وضمان وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان

عاجل
عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان
عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان
بري: لعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو
بري: لعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو
بري: نشكر ايران وأميركا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان
بري: نشكر ايران وأميركا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان
بري: نثمّن بالجهود والمساعي التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمناً لبنان
بري: نثمّن بالجهود والمساعي التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمناً لبنان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:29
عن الاتفاق الأميركي - الايراني.. ماذا قال بري؟
00:22
عقب الاتفاق الأميركي - الايراني.. نازحون يعودون إلى قراهم جنوباً (فيديو)
2026-06-13
شكران مرتجى تتمالك دموعها بعد المطالبة بسحب جنسيتها وتؤكد: جنسيتي لم تُمنح لي
2026-06-13
سر الـ10 سنوات يبكي شكران مرتجى ! سحب جنسيتها، زواجها، تمزيق أوراق واقتحام مفاجئ لشبيهتها على الهواء
2026-06-13
"إفادات، إفادات".. في استقبال وزيرة التربية! (فيديو)
عربي و دولي
وزير الخارجية الاسباني: يمكن للحوار والتفاوض تسوية المسائل العالقة وضمان وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان
2026-06-15 | 01:10
A-
A+
وزير الخارجية الاسباني: يمكن للحوار والتفاوض تسوية المسائل العالقة وضمان وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان
بيان باكستاني أوروبي: نشدد على الالتزام بحل تفاوضي لجميع القضايا العالقة وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز
أكسيوس: حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل بما في ذلك الإنذار الأخير
وزير الخارجية الاسباني: يمكن للحوار والتفاوض تسوية المسائل العالقة وضمان وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان
عربي و دولي
الخارجية
الاسباني:
للحوار
والتفاوض
تسوية
المسائل
العالقة
وضمان
إطلاق
النار
لبنان
العودة الى الأعلى
الحكومة الإسرائيلية تُصادق الآن على تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 30 حزيران على الرغم من إعلان الاتفاق الأميركي- الإيراني
من "زئير الأسد" إلى "لعنة القط".. إسرائيل "منهارة"! (معاريف)
اقرأ ايضا في عربي و دولي
03:39
عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان
03:39
عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان
03:19
الخارجية السعودية: نثمن جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر
03:19
الخارجية السعودية: نثمن جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر
03:17
السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين أميركا وإيران
03:17
السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين أميركا وإيران
يحدث الآن
عربي و دولي
03:39
عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان
محليات
03:31
اتفاق أميركا وإيران.. وانعكاسه على لبنان | تابعوا البث المباشر
محليات
03:29
عن الاتفاق الأميركي - الايراني.. ماذا قال بري؟
اخترنا لك
عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان
03:39
الخارجية السعودية: نثمن جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر
03:19
السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين أميركا وإيران
03:17
أ ف ب: الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق
03:09
ترامب يغادر واشنطن إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع
02:59
وزير الدفاع الإسرائيلي: نعارض انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط
02:51
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
02:05
أسعار المحروقات تنخفض.. كم بلغت؟
03:31
اتفاق أميركا وإيران.. وانعكاسه على لبنان | تابعوا البث المباشر
03:29
عن الاتفاق الأميركي - الايراني.. ماذا قال بري؟
2026-06-11
المونديال مع الجديد.. والجوائز بانتظاركم! | شارك واربح
2026-05-01
بتمارين عضلاته.. نتنياهو بنشر فيديو من صالة الألعاب!
00:29
لامين يامال يعلو فوق أتلانتا
بالفيديو
بالفيديو
13:58
مقدمة النشرة المسائية 14-06-2026
2026-06-13
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026
2026-06-12
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2026
2026-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2026
2026-06-11
المونديال يجتاح نشرة الأخبار.. تابعوا البث المباشر
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:37
إشارة ايرانية للرئيس عون.. ونصيحة لـ "حزب الله"! (المدن)
محليات
01:37
إشارة ايرانية للرئيس عون.. ونصيحة لـ "حزب الله"! (المدن)
عربي و دولي
08:41
أول تعليق ايراني بعد استهداف الضاحية
عربي و دولي
08:41
أول تعليق ايراني بعد استهداف الضاحية
محليات
02:05
أسعار المحروقات تنخفض.. كم بلغت؟
محليات
02:05
أسعار المحروقات تنخفض.. كم بلغت؟
عربي و دولي
01:42
"اسرائيل غير مُلزمة ببند لبنان".. ماذا دار بين نتنياهو وترامب؟
عربي و دولي
01:42
"اسرائيل غير مُلزمة ببند لبنان".. ماذا دار بين نتنياهو وترامب؟
محليات
07:30
يوم الاتفاق.. استُهدفت الضاحية | تابعوا نشرة الاخبار مباشرة
محليات
07:30
يوم الاتفاق.. استُهدفت الضاحية | تابعوا نشرة الاخبار مباشرة
محليات
01:04
هكذا يتبلّغ "حزب الله"! (اللواء)
محليات
01:04
هكذا يتبلّغ "حزب الله"! (اللواء)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026