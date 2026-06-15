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الجيش اللبناني: لضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية
الجيش اللبناني: لضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية
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عربي و دولي

الخارجية السعودية: نثمن جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر

2026-06-15 | 03:19
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الخارجية السعودية: نثمن جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر
الخارجية السعودية: نثمن جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر
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الخارجية السعودية: نثمن جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر

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"يُحظر اتخاذ إجراء ضد النازحين"! (القناة 12)
06:12

"يُحظر اتخاذ إجراء ضد النازحين"! (القناة 12)

أفاد مراسل القناة 12 عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية، بأن "جميع الأنشطة العسكرية توقفت بما في ذلك دخول المنازل المشتبه في كونها مستودعات لأسلحة حزب الله".

وقال مراسل القناة 12 عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية، أن "يُحظر اتخاذ أي إجراء ضد النازحين العائدين إلى قراهم جنوب لبنان".

06:12

"يُحظر اتخاذ إجراء ضد النازحين"! (القناة 12)

أفاد مراسل القناة 12 عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية، بأن "جميع الأنشطة العسكرية توقفت بما في ذلك دخول المنازل المشتبه في كونها مستودعات لأسلحة حزب الله".

وقال مراسل القناة 12 عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية، أن "يُحظر اتخاذ أي إجراء ضد النازحين العائدين إلى قراهم جنوب لبنان".

"نقاط أساسية لم تحسم".. ماذا يتضمن الاتفاق بين أميركا وإيران؟
06:06

"نقاط أساسية لم تحسم".. ماذا يتضمن الاتفاق بين أميركا وإيران؟

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أنه من الواضح أن النقاط الأساسية التي دفعت إسرائيل والولايات المتحدة الى شن الحرب على إيران لم تحسم بعد، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني. إذ تتهم واشنطن وإسرائيل إيران بالسعي الى امتلاك قنبلة ذرية، الأمر الذي تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية، رغم أنها تملك مخزونا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فيما البرنامج المدني يحتاج الى نسبة من التخصيب لا تتجاوز ال5%.

وقال نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب آبادي في حديث للتلفزيون الرسمي أن المفاوضات مع واشنطن "ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي"، مشيرا في الوقت ذاته الى أن "الحذر ما زال قائما" تجاه الولايات المتحدة.

ومن بين المسائل العالقة البرنامج الصاروخي الإيراني الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة تطالبان بوقفه، بالإضافة الى دعم إيران لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط، على رأسها حزب الله، بالإضافة الى الحوثيين في اليمن ومجموعات عراقية. وقد شاركت كل هذه المجموعات بنسب متفاوتة في الحرب عبر استهداف إسرائيل أو مصالح أميركية في المنطقة.

06:06

"نقاط أساسية لم تحسم".. ماذا يتضمن الاتفاق بين أميركا وإيران؟

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أنه من الواضح أن النقاط الأساسية التي دفعت إسرائيل والولايات المتحدة الى شن الحرب على إيران لم تحسم بعد، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني. إذ تتهم واشنطن وإسرائيل إيران بالسعي الى امتلاك قنبلة ذرية، الأمر الذي تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية، رغم أنها تملك مخزونا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فيما البرنامج المدني يحتاج الى نسبة من التخصيب لا تتجاوز ال5%.

وقال نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب آبادي في حديث للتلفزيون الرسمي أن المفاوضات مع واشنطن "ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي"، مشيرا في الوقت ذاته الى أن "الحذر ما زال قائما" تجاه الولايات المتحدة.

ومن بين المسائل العالقة البرنامج الصاروخي الإيراني الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة تطالبان بوقفه، بالإضافة الى دعم إيران لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط، على رأسها حزب الله، بالإضافة الى الحوثيين في اليمن ومجموعات عراقية. وقد شاركت كل هذه المجموعات بنسب متفاوتة في الحرب عبر استهداف إسرائيل أو مصالح أميركية في المنطقة.

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مراسل القناة 12 عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية: جميع الأنشطة العسكرية توقفت بما في ذلك دخول المنازل المشتبه في كونها مستودعات لأسلحة حزب الله
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