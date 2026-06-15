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عربي و دولي

"نقاط أساسية لم تحسم".. ماذا يتضمن الاتفاق بين أميركا وإيران؟

2026-06-15 | 06:06
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&quot;نقاط أساسية لم تحسم&quot;.. ماذا يتضمن الاتفاق بين أميركا وإيران؟
"نقاط أساسية لم تحسم".. ماذا يتضمن الاتفاق بين أميركا وإيران؟

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أنه من الواضح أن النقاط الأساسية التي دفعت إسرائيل والولايات المتحدة الى شن الحرب على إيران لم تحسم بعد، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني. إذ تتهم واشنطن وإسرائيل إيران بالسعي الى امتلاك قنبلة ذرية، الأمر الذي تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية، رغم أنها تملك مخزونا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فيما البرنامج المدني يحتاج الى نسبة من التخصيب لا تتجاوز ال5%.

وقال نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب آبادي في حديث للتلفزيون الرسمي أن المفاوضات مع واشنطن "ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي"، مشيرا في الوقت ذاته الى أن "الحذر ما زال قائما" تجاه الولايات المتحدة.

ومن بين المسائل العالقة البرنامج الصاروخي الإيراني الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة تطالبان بوقفه، بالإضافة الى دعم إيران لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط، على رأسها حزب الله، بالإضافة الى الحوثيين في اليمن ومجموعات عراقية. وقد شاركت كل هذه المجموعات بنسب متفاوتة في الحرب عبر استهداف إسرائيل أو مصالح أميركية في المنطقة.

وتشدّد إيران على أن يشمل أي اتفاق رفعا نهائيا للعقوبات الأميركية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.

وأوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية الاثنين نصا وصفته بأنه "البنود الأربعة عشر  لمذكرة التفاهم" بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتنصّ الوثيقة التي نشرتها الوكالة الايرانية على "الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما". وأوضح النص الذي لم يُؤكَّد رسميا، أن "نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات".
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