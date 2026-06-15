"نقاط أساسية لم تحسم".. ماذا يتضمن الاتفاق بين أميركا وإيران؟

وتشدّد إيران على
أن يشمل أي اتفاق رفعا نهائيا للعقوبات الأميركية التي تخنق الاقتصاد الإيراني
.
وأوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية
الاثنين نصا وصفته بأنه "البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم" بين إيران
والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار
من الأموال الإيرانية المجمدة.
وتنصّ الوثيقة التي نشرتها الوكالة الايرانية على "الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما". وأوضح النص الذي لم يُؤكَّد رسميا، أن "نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات".