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مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل متمسكة ببقائها في الجنوب وبما تعتبره "حق الدفاع عن النفس" وهو توصيف يُبقي الباب مفتوحاً أمام أي تصعيد عسكري في أي وقت
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: نائب الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: نائب الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية ما زالت في قلعة الشقيف - جنوب لبنان
2026-06-15 | 11:18
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية ما زالت في قلعة الشقيف - جنوب لبنان
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إعلام إسرائيلي عن مصادر: نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق
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