"كارثة لإسرائيل ومكسب لإيران".. تحليل للاتفاق!

يرى خبراء ومسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق الذي أعلن الاثنين بين وإيران والهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، يمثل انتكاسة استراتيجية كبيرة للدولة العبرية ويؤكد تراجع نفوذها لدى واشنطن، بحسب تقرير لوكالة الصحافة .



ورغم أن الاتفاق الذي أعلنت باكستان في الساعات الأولى من صباح الاثنين التوصل إليه لا يزال غير مكتمل ومن المتوقع الانتهاء من صياغته النهائية خلال 60 يوما، فإن إطاره الأولي أثار منذ الآن قلقا .

ويرى محللون أن الاتفاق يرسخ فعليا المكاسب الإيرانية، بينما يؤجل معالجة أمن إسرائيل، وهي القضية الأكثر حساسية بالنسبة للدولة العبرية.

ويقول مسؤول الاستخبارات السابق داني سيتريانوفيتش إن الاتفاق الأميركي الإيراني ليس أقل من "كارثة سياسية وأمنية لدولة إسرائيل".

ويمثل الاتفاق أيضاً ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي كان يأمل في أن يكون في رصيده انتصار في حملات بلاده العسكرية ضد كل من حماس وحزب وطهران عندما تُجرى الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر.

لكنّ رئيس الوزراء يواجه انتقادات لفشله في تحقيق الأهداف الأساسية للحرب.

وتقول المحللة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي سيما شاين لوكالة فرانس برس "علمنا منذ مدة طويلة أن الاتفاق سيأخذ في الاعتبار معظم مصالح الإيرانيين".

وتضيف شاين وهي أيضا مسؤولة سابقة في الاستخبارات " المهمة لإسرائيل، مثل الملف النووي، تُترك إلى مستقبل غير معروف".

وكان نتانياهو يأمل في أن تؤدي هذه الحرب إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية وتفكيك برامجها النووية والصاروخية التي يعتبرها "تهديدات وجودية".

ويرى سيتريانوفيتش أن نتيجة النزاع تجعل من غير المرجح أن يخاطر أي رئيس أميركي في المستقبل بتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران، وعمليا هذا يعني أن طهران ستخرج أقوى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الصراع.

ويضيف سيتريانوفيتش "في نهاية المطاف، إيران تصبح أقوى، وإسرائيل لا تملك القدرة على التأثير على قرارات الرئيس الأميركي".