بيروت "محظورة" عن الاستهداف الاسرائيلي! (معاريف)

ونقلت معاريف عن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية قولها، أن " معزولة حالياً عن أي تحركات عسكرية إسرائيلية، وعن الأحداث الجارية خارج الخط الأصفر".وعلّق مصدر أمني على الهجوم على الشقة في الضاحية ببيروت قائلاً: "تعرضنا لثلاثة هجمات في ذلك استهدفت الأراضي ، كان الهدف مشروعاً، الضابط الكبير الذي كان في الشقة هو ضابط ارتباط مسؤول عن مقر وتنسيق الاتصالات. وكان برفقته ابنه، وزوجته".وبحسب مزاعم الجيش ، فإن "حزب سيلجأ إلى حرب العصابات، أي سيحاول اختيار أساليب عملياتية مثل زرع متفجرات في مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي، وفي المرحلة الأولى، سيلجأ إلى إطلاق صواريخ مضادة للدبابات أو طائرات مسيّرة مفخخة. والسبب هو رغبته في إلحاق خسائر فادحة في صفوف الإسرائيلية، وبالتالي زيادة الضغط الشعبي، لكنه سيفعل ذلك دون منح أي شرعية للرد، إذ يمكنه القول بأن المتفجرات زُرعت في المنطقة قبل أيام من الحرب".وأضافت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية تأملان أن تنجح إسرائيل في التأثير على لمنع انسحاب الجيش الإسرائيلي من ، كما تطالب إيران، خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل".