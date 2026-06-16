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عربي و دولي

وكالة تسنيم: قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع أميركا في سويسرا

2026-06-16 | 04:30
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وكالة تسنيم: قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع أميركا في سويسرا
وكالة تسنيم: قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع أميركا في سويسرا
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وكالة تسنيم: قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع أميركا في سويسرا

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