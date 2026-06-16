ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة

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أمير قطر: بحثت مع الرئيس ترامب سبل تطوير تعاوننا الاستراتيجي وتعزيز التنسيق بشأن المستجدات الإقليمية
أمير قطر: بحثت مع الرئيس ترامب سبل تطوير تعاوننا الاستراتيجي وتعزيز التنسيق بشأن المستجدات الإقليمية
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