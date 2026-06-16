هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء داخل "المنطقة الأمنية" في لبنان خلال الفترة القريبة المقبلة لكن ترامب قد يقرر لاحقاً ضرورة انسحابه منها