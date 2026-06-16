إليكم أبرز 10 بنود في مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية

5- بالحفاظ على الوضع القائم في برنامجها النووي طوال فترة المفاوضات.6- تعهد برفع الحصار البحري وعدم فرض عقوبات أو تعزيز قواتها في المنطقة خلال المفاوضات.7- التزام إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوماً.8- تعهد الولايات المتحدة بإتاحة استخدام الأصول المجمدة مع بدء تنفيذ المذكرة.9- في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، تنسحب الأميركية خلال 30 يوماً وتُرفع جميع العقوبات عن إيران.10- يتضمن أي اتفاق نهائي إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار لإعادة إيران.