إليكم أبرز 10 بنود في مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية

5- التزام إيران
بالحفاظ على الوضع القائم في برنامجها النووي طوال فترة المفاوضات.
6- تعهد الولايات المتحدة
برفع الحصار البحري وعدم فرض عقوبات جديدة
أو تعزيز قواتها في المنطقة خلال المفاوضات.
7- التزام إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوماً.
8- تعهد الولايات المتحدة بإتاحة استخدام الأصول الإيرانية
المجمدة مع بدء تنفيذ المذكرة.
9- في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، تنسحب القوات
الأميركية خلال 30 يوماً وتُرفع جميع العقوبات عن إيران.
10- يتضمن أي اتفاق نهائي إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار
لإعادة إعمار
إيران.