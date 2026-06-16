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عربي و دولي

إليكم أبرز 10 بنود في مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية

2026-06-16 | 13:30
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إليكم أبرز 10 بنود في مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية
إليكم أبرز 10 بنود في مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية

نشرت القناة 12 الإسرائيلية أبرز بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وهي:

1- وقف الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما، بما يشمل لبنان.

2- تأكيد إيران التزامها بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي.

3- تعهد واشنطن وطهران بحل قضية التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب.

4- إجراء مباحثات حول التخصيب والاحتياجات النووية الإيرانية.


5- التزام إيران بالحفاظ على الوضع القائم في برنامجها النووي طوال فترة المفاوضات.

6- تعهد الولايات المتحدة برفع الحصار البحري وعدم فرض عقوبات جديدة أو تعزيز قواتها في المنطقة خلال المفاوضات.

7- التزام إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوماً.

8- تعهد الولايات المتحدة بإتاحة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة مع بدء تنفيذ المذكرة.

9- في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، تنسحب القوات الأميركية خلال 30 يوماً وتُرفع جميع العقوبات عن إيران.

10- يتضمن أي اتفاق نهائي إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران.
 
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