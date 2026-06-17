ترامب يهدد طهران: القنابل ستعود إذا خالفتم الاتفاق

وأضاف ، في تصريحات صحافية، أن سياسة الحصار المفروضة على كانت فعّالة، محذرًا من أن قد تلجأ إلى خيارات عسكرية مجددًا إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها أو "لم تحسن التصرف".

واتهم ترامب المسؤولين الإيرانيين بـ"خداع" إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على مليارات الدولارات خلال فترة الاتفاق النووي السابق.

وأوضح أن مذكرة التفاهم الحالية لا تتضمن أي أميركي بدفع أموال إلى إيران، لكنه أشار إلى أن لا تستطيع منع أطراف أخرى من الاستثمار في السوق .

وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب إن الإعلان عن الاتفاق انعكس إيجابًا على الأسواق، لافتًا إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم وتراجع أسعار النفط والوقود.

كما أعلن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز استؤنفت بشكل جزئي، متوقعًا إعادة فتحه بالكامل خلال اليومين المقبلين.

وأكد ترامب أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على أن منع إيران من تطوير سلاح نووي يعد أحد أهم مبررات التوصل إليه.