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عربي و دولي

ترامب يهدد طهران: القنابل ستعود إذا خالفتم الاتفاق

2026-06-17 | 07:07
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ترامب يهدد طهران: القنابل ستعود إذا خالفتم الاتفاق
ترامب يهدد طهران: القنابل ستعود إذا خالفتم الاتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق المبرم مع إيران يحقق جملة من الأهداف الأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أن من أبرز نتائجه الحيلولة دون تمكّن طهران من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحافية، أن سياسة الحصار المفروضة على إيران كانت فعّالة، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى خيارات عسكرية مجددًا إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها أو "لم تحسن التصرف".

واتهم ترامب المسؤولين الإيرانيين بـ"خداع" إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على مليارات الدولارات خلال فترة الاتفاق النووي السابق.

وأوضح أن مذكرة التفاهم الحالية لا تتضمن أي التزام أميركي بدفع أموال إلى إيران، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تستطيع منع أطراف أخرى من الاستثمار في السوق الإيرانية.

وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب إن الإعلان عن الاتفاق انعكس إيجابًا على الأسواق، لافتًا إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم وتراجع أسعار النفط والوقود.

كما أعلن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز استؤنفت بشكل جزئي، متوقعًا إعادة فتحه بالكامل خلال اليومين المقبلين.

وأكد ترامب أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على أن منع إيران من تطوير سلاح نووي يعد أحد أهم مبررات التوصل إليه.

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