ما صحة إلغاء زيارة الوفد الإيراني إلى جنيف؟

أفادت وكالة "إرنا" بأنه لم يطرأ أي تغيير على جدول محادثات جنيف حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مؤكدة أن الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإخبارية حول إلغاء زيارة الوفد الإيراني إلى سويسرا غير صحيحة.



وأضافت الوكالة أنه جرى صباح الاثنين وضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وأشارت إلى أن المذكرة ستدخل رسمياً مرحلة التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة 19 حزيران، فيما لا تزال آلية إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق قيد المراجعة لدى الجهات المختصة في البلاد.