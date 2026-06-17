للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. هكذا أُصيب جنود إسرائيليون صباح اليوم

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن 5 جنود إسرائيليين أُصيبوا صباح الأربعاء بجروح متفاوتة جراء انفجار مسيّرتين في جنوب لبنان.



وبحسب الصحيفة، وقع الانفجار الأول قرابة الساعة السادسة صباحاً قرب دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تبنين، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود. وبعد دقائق، انفجرت مسيّرة ثانية استهدفت مركبة الإجلاء التي كانت تنقل المصابين، ما أسفر عن إصابة جندي إضافي.



وأشارت إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة، فيما أُصيب اثنان بجروح متوسطة واثنان آخران بجروح طفيفة، وقد نُقلوا جميعاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

