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التلفزيون الرسمي الإيراني: عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري
التلفزيون الرسمي الإيراني: عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري
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ترامب مجدداً: مخطئ وسخيف!
2026-06-18 | 04:44
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ترامب مجدداً: مخطئ وسخيف!
قال الرئيس الإميركي
دونالد ترامب
بعد توقيع الاتفاق
مع ايران
: مخطئ وسخيف
من يعتقد أنني لم أكن حاسماً بما فيه الكفاية مع إيران
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