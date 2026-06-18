فانس: ما نريد أن نراه في نهاية المطاف هو أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على فرض الأمن في جنوب لبنان بحيث لا يسيطر "حزب الله" على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد