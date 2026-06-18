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عربي و دولي

وزارة الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"

2026-06-18 | 12:44
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وزارة الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
وزارة الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
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وزارة الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"

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