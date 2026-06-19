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ترامب لأكسيوس: سأكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان فهم يكنون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله
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عربي و دولي

أكسيوس عن مسؤول أميركي: مطالب إيران بشأن لبنان وراء تأجيل زيارة فانس لسويسرا

2026-06-19 | 01:11
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: مطالب إيران بشأن لبنان وراء تأجيل زيارة فانس لسويسرا
أكسيوس عن مسؤول أميركي: مطالب إيران بشأن لبنان وراء تأجيل زيارة فانس لسويسرا
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