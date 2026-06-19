أكسيوس عن مسؤول أميركي: مطالب إيران بشأن لبنان وراء تأجيل زيارة فانس لسويسرا

وزير الدفاع الاسرائيلي: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة الشقيف

وزير الدفاع الاسرائيلي: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة الشقيف