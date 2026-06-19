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وزير الدفاع الاسرائيلي: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة الشقيف
2026-06-19 | 06:22
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وزير الدفاع الاسرائيلي: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة الشقيف
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