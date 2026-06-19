سي إن إن : الولايات المتحدة أبلغت إيران أن إسرائيل لن تصعد هجماتها في لبنان

الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر

الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر

الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر

وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم