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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر روبيو على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار
2026-06-19 | 13:10
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر روبيو على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار
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