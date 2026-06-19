البيت الأبيض: الاتفاق مع إيران يضع أميركا أولا

ترامب: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك

ترامب: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك