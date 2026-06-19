لبنان_ليس_إيراني هاشتاغ يتصدر منصات التواصل

لا خلاص للبنان الا بطرد إيران وتجريد حزب الله من سلاحه!#لبنان_ليس_ايراني pic.twitter.com/0NNe2vOoNU
— Georges E. Hayek (@georgeshayek712) June 19, 2026
لا خلاص للبنان الا بطرد إيران وتجريد حزب الله من سلاحه!#لبنان_ليس_ايراني pic.twitter.com/0NNe2vOoNU
مختصر مفيد #لبنان_ليس_ايراني ولن يكون . pic.twitter.com/YFewewBvOI
— Elie Fares (@ElieFares36) June 19, 2026
مختصر مفيد #لبنان_ليس_ايراني ولن يكون . pic.twitter.com/YFewewBvOI
لا للعبث الايراني في لبنان #لبنان_ليس_ايراني pic.twitter.com/A6mnecSwMa
— Dina Nassar (@DinaNassarh) June 19, 2026
لا للعبث الايراني في لبنان #لبنان_ليس_ايراني pic.twitter.com/A6mnecSwMa
سمير جعجع:
الخطر ليس سلاح حزب الله فقط، بل كل حزب الله#لبنان_ليس_ايراني pic.twitter.com/AcAQTK4yQ2
— Imad (@ISuccar) June 19, 2026
سمير جعجع:
الخطر ليس سلاح حزب الله فقط، بل كل حزب الله#لبنان_ليس_ايراني pic.twitter.com/AcAQTK4yQ2
نعت جمعية الأرض – لبنان السيدة منى راسخ خليل، الرائدة في مجال حماية السلاحف البحرية والشاطئ اللبناني، والتي كرّست حياتها للدفاع عن الطبيعة والحفاظ على أحد أهم مواقع تعشيش السلاحف البحرية في البحر المتوسط على شاطئ المنصوري – قضاء صور.