#لبنان_ليس_إيراني هاشتاغ يتصدر منصات التواصل

تصدّر هاشتاغ #لبنان_ليس_إيراني منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهد تفاعلاً واسعاً من ناشطين ومغردين شددوا على رفض التدخل في الشؤون ، مطالبين بحصر السلاح بيد ونزع سلاح "حزب الله".



وفي هذا السياق، كتب الحايك: "لا خلاص للبنان إلا بطرد وتجريد من سلاحه."



أما إيلي فارس فاختصر موقفه بالقول: "مختصر مفيد... #لبنان_ليس_إيراني ولن يكون."



، نشر سكر:"الخطر ليس سلاح حزب فقط، بل كل حزب الله."



بدورها، كتبت دينا نصار: "لا للعبث في ... #لبنان_ليس_إيراني."