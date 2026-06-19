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عربي و دولي

#لبنان_ليس_إيراني هاشتاغ يتصدر منصات التواصل

2026-06-19 | 15:02
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#لبنان_ليس_إيراني هاشتاغ يتصدر منصات التواصل
#لبنان_ليس_إيراني هاشتاغ يتصدر منصات التواصل

تصدّر هاشتاغ #لبنان_ليس_إيراني منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهد تفاعلاً واسعاً من ناشطين ومغردين شددوا على رفض التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، مطالبين بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح "حزب الله".

وفي هذا السياق، كتب جورج الحايك: "لا خلاص للبنان إلا بطرد إيران وتجريد حزب الله من سلاحه."

أما إيلي فارس فاختصر موقفه بالقول: "مختصر مفيد... #لبنان_ليس_إيراني ولن يكون."

من جهته، نشر عماد سكر:"الخطر ليس سلاح حزب الله فقط، بل كل حزب الله."

بدورها، كتبت دينا نصار: "لا للعبث الإيراني في لبنان... #لبنان_ليس_إيراني."
 
 
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