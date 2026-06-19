الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

باعتداء اسرائيلي.. رحيل حارسة السلاحف بجنوب لبنان

2026-06-19 | 16:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
باعتداء اسرائيلي.. رحيل حارسة السلاحف بجنوب لبنان
باعتداء اسرائيلي.. رحيل حارسة السلاحف بجنوب لبنان

نعت جمعية الأرضلبنان السيدة منى راسخ خليل، الرائدة في مجال حماية السلاحف البحرية والشاطئ اللبناني، والتي كرّست حياتها للدفاع عن الطبيعة والحفاظ على أحد أهم مواقع تعشيش السلاحف البحرية في البحر المتوسط على شاطئ المنصوري – قضاء صور.


وقالت الجمعية في بيان: "لقد شكّلت الراحلة نموذجاً نادراً في العطاء والتفاني، وحوّلت منزلها في المنصوري المعروف بـ “Orange House” إلى مركزٍ للبحث العلمي واستقبال الخبراء والباحثين والمتطوعين من لبنان والعالم، وساهمت من خلال جهودها المتواصلة في حماية السلاحف البحرية والتوعية بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي اللبناني.

وقد رحلت السيدة منى خليل متأثرة بجراحها الناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مركزها في المنصوري، بعد مسيرة طويلة من النضال والتضحية في سبيل البيئة والطبيعة.

برحيلها، يخسر لبنان إحدى أبرز المدافعات عن البيئة، لكن إرثها سيبقى حياً في كل شاطئ حُمي، وفي كل سلحفاة نجت، وفي الأجيال التي ألهمتها قيم الالتزام والعطاء والعمل من أجل المصلحة العامة".
مقالات ذات صلة
باعتداء اسرائيلي.. رحيل حارسة السلاحف بجنوب لبنان

عربي و دولي

باعتداء

اسرائيلي..

حارسة

السلاحف

بجنوب

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"معاريف" عن مصدر: حزب الله خاض معركة دفاعية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان قبل استهداف الدبابة ومقتل 4 جنود
"صوت إنكسار العظم".. إصابة مروّعة في المونديال (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس: ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأميركية دائما مع المصالح الإسرائيلية
17:40
ترامب لأكسيوس: للأسف ألحقت الأذى بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وقد أصيب بجروح بالغة وهو يتمتع بالشجاعة
16:35
ترامب: أنهيت 8 حروب وإيران كانت الأصعب
15:58
ترامب: أشكر قادة السعودية وقطر والإمارات وعلاقتنا بهم رائعة
15:56
ترامب: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك
15:54
ترامب: السفن تعبر مضيق هرمز بسلاسة
15:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026