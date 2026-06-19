باعتداء اسرائيلي.. رحيل حارسة السلاحف بجنوب لبنان

نعت جمعية – السيدة منى راسخ خليل، الرائدة في مجال حماية السلاحف البحرية والشاطئ اللبناني، والتي كرّست حياتها للدفاع عن الطبيعة والحفاظ على أحد أهم مواقع تعشيش السلاحف البحرية في على شاطئ المنصوري – .





وقالت الجمعية في بيان: "لقد شكّلت الراحلة نموذجاً نادراً في العطاء والتفاني، وحوّلت منزلها في المنصوري المعروف بـ “Orange House” إلى مركزٍ للبحث العلمي واستقبال الخبراء والباحثين والمتطوعين من والعالم، وساهمت من خلال جهودها المتواصلة في حماية السلاحف البحرية والتوعية بأهمية على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي اللبناني.



وقد رحلت السيدة منى خليل متأثرة بجراحها الناتجة عن الاعتداء الذي استهدف مركزها في المنصوري، بعد مسيرة طويلة من النضال والتضحية في سبيل البيئة والطبيعة.



برحيلها، يخسر لبنان إحدى أبرز المدافعات عن البيئة، لكن إرثها سيبقى حياً في كل شاطئ حُمي، وفي كل سلحفاة نجت، وفي الأجيال التي ألهمتها قيم الالتزام والعطاء والعمل من أجل المصلحة العامة".