فانس: قد أذهب إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين

قناة 13 الاسرائيلية: نتنياهو أكد مجدداً أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية

قناة 13 الاسرائيلية: نتنياهو أكد مجدداً أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية