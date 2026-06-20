فانس: من الممكن إجراء المفاوضات مع إيران يوم الأحد

عاجل
قناة 13 الاسرائيلية: نتنياهو أكد مجدداً أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية
قناة 13 الاسرائيلية: نتنياهو أكد مجدداً أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية
قناة 13 الإسرائيلية: قواتنا جنوب لبنان لا تزال متمركزة في مواقعها
قناة 13 الإسرائيلية: قواتنا جنوب لبنان لا تزال متمركزة في مواقعها
قناة 13 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: تعليمات بتقليص النشاط في لبنان بشكل كبير وحصر إطلاق النار عند التهديد المباشر فقط
قناة 13 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: تعليمات بتقليص النشاط في لبنان بشكل كبير وحصر إطلاق النار عند التهديد المباشر فقط
قائد الجيش: الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي
قائد الجيش: الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي
قائد الجيش العماد رودولف هيكل: العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر
قائد الجيش العماد رودولف هيكل: العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر
القناة 12 الإسرائيلية: قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة
القناة 12 الإسرائيلية: قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
27 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

فانس: من الممكن إجراء المفاوضات مع إيران يوم الأحد

2026-06-20 | 09:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فانس: من الممكن إجراء المفاوضات مع إيران يوم الأحد
فانس: من الممكن إجراء المفاوضات مع إيران يوم الأحد
مقالات ذات صلة
فانس: من الممكن إجراء المفاوضات مع إيران يوم الأحد

عربي و دولي

الممكن

إجراء

المفاوضات

إيران

الأحد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أكسيوس عن مصدر مطلع: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا والخطوة لا تزال قابلة للتغيير
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس: ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأميركية دائما مع المصالح الإسرائيلية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
قناة 13 الاسرائيلية: نتنياهو أكد مجدداً أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية
11:55
قناة 13 الإسرائيلية: قواتنا جنوب لبنان لا تزال متمركزة في مواقعها
11:54
قناة 13 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: تعليمات بتقليص النشاط في لبنان بشكل كبير وحصر إطلاق النار عند التهديد المباشر فقط
11:53
القناة 12 الإسرائيلية: قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة
11:51
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية: للجيش الإسرائيلي حرية العمل في الجنوب اللبناني لإزالة التهديدات
11:46
التلفزيون الإيراني: الوفد الإيراني الذي غادر إلى سويسرا يضم قاليباف وعراقجي وباقري وآخرين
11:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026