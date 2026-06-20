وقف نار في لبنان.. والتهديد المباشر حصراً؟

ووفق القناة، "قرار نتنياهو
وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان
جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة
".
وفي التفاصيل، قالت القناة 12، أنه "بإيعاز من نتنياهو وكاتس يوقف الجيش إطلاق النار في لبنان لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها".
ونقل موقع واللا العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن "رئيس الأركان
أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار جنوبي لبنان في ختام اجتماع لتقييم الوضع الأمني".
من جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية
عن مصدر عسكري، أن "التعليمات للجيش أتت بتقليص النشاط في لبنان بشكل كبير وحصر إطلاق النار عند التهديد المباشر فقط".
وأضافت القناة 13، أن "نتنياهو أكد مجدداً أن إسرائيل
ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية".