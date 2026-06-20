وقف نار في لبنان.. والتهديد المباشر حصراً؟

أفادت القناة 12 ، أن " يوجه الجيش بوقف العمليات في دون الانسحاب".

ووفق القناة، "قرار وكاتس وقف إطلاق النار في جاء بالتنسيق مع ".



وفي التفاصيل، قالت القناة 12، أنه "بإيعاز من نتنياهو وكاتس يوقف الجيش إطلاق النار في لبنان لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها".



ونقل موقع واللا العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن " أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار جنوبي لبنان في ختام اجتماع لتقييم الوضع الأمني".



من جهتها، نقلت القناة 13 عن مصدر عسكري، أن "التعليمات للجيش أتت بتقليص النشاط في لبنان بشكل كبير وحصر إطلاق النار عند التهديد المباشر فقط".



وأضافت القناة 13، أن "نتنياهو أكد مجدداً أن ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية".