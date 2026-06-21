"قولوا لا لترامب".. بن غفير يطالب بتصعيد الحرب على لبنان

وقال بن غفير إن "وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل"، معتبراً أن على إسرائيل مواصلة الضغط العسكري على "حزب الله" بغضّ النظر عن الموقف الأميركي.
وأضاف أن إسرائيل يجب أن تحافظ على استقلالية قرارها السيادي وأن تتصرف وفق مصالحها الأمنية، حتى لو تعارض ذلك مع الضغوط أو المواقف الأميركية، مشدداً على أن "الأمن الإسرائيلي لا يمكن أن يكون رهناً بإذن من أحد".
كما رأى بن غفير أنه "لا ينبغي إجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام حزب الله ممثلاً فيها".
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن إسرائيل كانت ستكون سعيدة بالتوصل إلى سلام مع لبنان.