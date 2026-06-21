الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

"قولوا لا لترامب".. بن غفير يطالب بتصعيد الحرب على لبنان

2026-06-21 | 04:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;قولوا لا لترامب&quot;.. بن غفير يطالب بتصعيد الحرب على لبنان
"قولوا لا لترامب".. بن غفير يطالب بتصعيد الحرب على لبنان

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى أن تتعلم إسرائيل قول "لا" للرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتقداً القيود التي تفرضها واشنطن على حرية العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال بن غفير إن "وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل"، معتبراً أن على إسرائيل مواصلة الضغط العسكري على "حزب الله" بغضّ النظر عن الموقف الأميركي.

وأضاف أن إسرائيل يجب أن تحافظ على استقلالية قرارها السيادي وأن تتصرف وفق مصالحها الأمنية، حتى لو تعارض ذلك مع الضغوط أو المواقف الأميركية، مشدداً على أن "الأمن الإسرائيلي لا يمكن أن يكون رهناً بإذن من أحد".

كما رأى بن غفير أنه "لا ينبغي إجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام حزب الله ممثلاً فيها".

مقالات ذات صلة
"قولوا لا لترامب".. بن غفير يطالب بتصعيد الحرب على لبنان

عربي و دولي

إسرائيل

لبنان

جنوب لبنان

نتنياهو

حزب الله

جوزاف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس الإيراني: جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحتنا وستتضح مكاسب هذه المفاوضات قريبا
جلستان في مباحثات بورغنشتوك.. ولبنان حاضر!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
"القيادة الى بيروت".. تصريح إسرائيلي جديد!
07:56
الخارجية القطرية: تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران
07:16
الخارجية القطرية: بدء قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول بين واشنطن وطهران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان
06:50
كاتس: لن ننسحب!
06:47
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من منطقة الأمن في لبنان
06:45
وزير الدفاع الإسرائيلي: وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمس يترك قواتنا في جميع المواقع في منطقة الأمن التي تحمي مستوطنات الشمال
06:44
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026