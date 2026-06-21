"قولوا لا لترامب".. بن غفير يطالب بتصعيد الحرب على لبنان

وقال بن غفير إن "وقف إطلاق النار في لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل"، معتبراً أن على مواصلة الضغط العسكري على " " بغضّ النظر عن الموقف الأميركي.

وأضاف أن إسرائيل يجب أن تحافظ على استقلالية قرارها السيادي وأن تتصرف وفق مصالحها الأمنية، حتى لو تعارض ذلك مع الضغوط أو المواقف الأميركية، مشدداً على أن "الأمن لا يمكن أن يكون رهناً بإذن من أحد".

كما رأى بن غفير أنه "لا ينبغي إجراء مفاوضات مع ما دام حزب ممثلاً فيها".