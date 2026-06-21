في أول اجتماع واشنطن وطهران وجهاً لوجه.. ماذا عن لبنان؟

وتوازيا، أكدت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عقد جلسة ثلاثية بين الولايات المتحدة إيران وقطر، لبحث وقف إطلاق نار يشمل لبنان، وملف أموال طهران المجمدة.
ووفقا للبند الأول من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فإن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، يعد أحد شروط الاتفاق. كما يأتي ذكر الأموال الإيرانية المجمدة في البند الـ11 من المذكرة.
ويقود المحادثات جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي ومحمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين، في منتجع جبلي سويسري.
وقال فانس قبل توجهه إلى سويسرا: "نرجو أن نحقق تقدما بشأن الملف النووي، وكذلك تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرا إلى احتمال عقد "المحادثات على مدى يومين".