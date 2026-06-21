في أول اجتماع واشنطن وطهران وجهاً لوجه.. ماذا عن لبنان؟

وقال المتحدث القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إنه "تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز، وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، بما يعكس جميع الأطراف بالمضي قدما في العملية التفاوضية بحسن نية، وبهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام".

وتوازيا، أكدت وكالة أنباء "تسنيم" عقد جلسة ثلاثية بين وقطر، لبحث وقف إطلاق نار يشمل ، وملف أموال طهران المجمدة.

ووفقا للبند الأول من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فإن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، يعد أحد شروط الاتفاق. كما يأتي ذكر الأموال الإيرانية المجمدة في البند الـ11 من المذكرة.