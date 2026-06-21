رئيس وزراء باكستان: نشهد يوما عظيما سيؤدي للسلام العالمي

وكالة فارس عن مصدر: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا

وكالة فارس عن مصدر: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا

وكالة فارس عن مصدر: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا

سي إن إن عن دبلوماسي: المفاوضات الجارية في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي

سي إن إن عن دبلوماسي: المفاوضات الجارية في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي

سي إن إن عن دبلوماسي: المفاوضات الجارية في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي

بري لـ "الشرق الأوسط": انسحاب إسرائيل من أي قضاء في الجنوب سيتزامن مع خلوِّه من السلاح وهذا ما تعهدتُ به بالإنابة عن "حزب الله" بشرط أن تلتزم إسرائيل