قاليباف: من الأفضل للأميركيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى

الجيش اللبناني: نشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة