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عربي و دولي

قاليباف: من الأفضل للأميركيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى

2026-06-21 | 12:23
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قاليباف: من الأفضل للأميركيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى
قاليباف: من الأفضل للأميركيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى
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قاليباف: من الأفضل للأميركيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى

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