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مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 الإسرائيلية: لم يصل أي طلب أميركي للانسحاب من جنوب لبنان
2026-06-21 | 13:27
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مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 الإسرائيلية: لم يصل أي طلب أميركي للانسحاب من جنوب لبنان
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