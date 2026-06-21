الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
13:47
مواكبة طرابلسية للمملكة في المونديال (شاهد الفيديو)
11:37
نيللي كريم تختار تيم حسن لدور البطولة وهذا ما قالته عن كاريس بشار
09:34
استُشهد في القليلة.. الجيش ينعى العريف سمير العبد
08:22
فضل الله: من يريد حصر السلاح فليذهب ويفعل ذلك
06:47
كاتس: لن ننسحب!
عربي و دولي
أكسيوس عن دبلوماسي أميركي مشارك في مفاوضات سويسرا: توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل
2026-06-21 | 15:55
A-
A+
أكسيوس عن دبلوماسي أميركي مشارك في مفاوضات سويسرا: توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل
مقالات ذات صلة
"أكسيوس" عن دبلوماسي مشارك في مفاوضات سويسرا: الوفد الإيراني لم يغادر والمفاوضات مستمرة
الخارجية الباكستانية: الوفد الباكستاني في سويسرا للمشاركة في محادثات بشأن تنفيذ مذكرة إسلام آباد للتفاهم
وزير الخارجية الباكستاني: لا عقبات أمام بدء مفاوضات سويسرا ويتعين استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوما
أكسيوس عن دبلوماسي أميركي مشارك في مفاوضات سويسرا: توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل
عربي و دولي
دبلوماسي
أميركي
مشارك
مفاوضات
سويسرا:
توقعات
باستمرار
المحادثات
إيران
والوسطاء
الباكستانيين
والقطريين
متأخر
الليل
العودة الى الأعلى
"قولوا لا لترامب".. بن غفير يطالب بتصعيد الحرب على لبنان
جلستان في مباحثات بورغنشتوك.. ولبنان حاضر!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
00:22
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يجب السماح بتصدير النفط والإفراج عن أصولنا المجمدة لندخل مفاوضات اتفاق نهائي
00:22
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يجب السماح بتصدير النفط والإفراج عن أصولنا المجمدة لندخل مفاوضات اتفاق نهائي
00:22
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان
00:22
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان
00:21
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اتفقنا في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي
00:21
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اتفقنا في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي
يحدث الآن
محليات
01:00
سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)
محليات
00:50
بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"
محليات
00:42
وقف نار "تجريبي".. ومعادلة اسرائيلية جديدة؟ (الجمهورية)
اخترنا لك
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يجب السماح بتصدير النفط والإفراج عن أصولنا المجمدة لندخل مفاوضات اتفاق نهائي
00:22
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان
00:22
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اتفقنا في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي
00:21
أكسيوس عن دبلوماسي أميركي: الأطراف الأربعة جميعها راضية عن الطريقة التي سارت بها المحادثات
16:30
أكسيوس عن دبلوماسي أميركي بشأن محادثات إيران: انصب التركيز على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار
16:21
🔴 أكسيوس عن دبلوماسي أميركي: تقدم جيد في المفاوضات مع إيران بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً
16:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
01:00
سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)
00:29
لبنان حاضر في جنيف.. ولا تسليم لدعوات "حزب الله"! (النهار)
00:50
بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"
00:42
وقف نار "تجريبي".. ومعادلة اسرائيلية جديدة؟ (الجمهورية)
2026-06-14
ترامب: اتفاق السلام يشمل لبنان
09:27
في أول لقاء.. هل صافح عراقجي وقاليباف الوفد الأميركي؟
بالفيديو
بالفيديو
13:01
مقدمة النشرة المسائية 21-06-2026
12:59
نشرة الطقس المسائية 21-06-2026
2026-06-20
مقدمة النشرة المسائية 20-06-2026
2026-06-20
بورصة "وقف النار" من لبنان الى هرمز (شاهد البث المباشر لنشرة الاخبار)
2026-06-20
الهجمات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. ولبنان عقدة المفاوضات؟
2026-06-19
مقدمة النشرة المسائية 19-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:38
نداء عاجل من بلدية زوطر الشرقية إلى الأهالي
محليات
15:38
نداء عاجل من بلدية زوطر الشرقية إلى الأهالي
عربي و دولي
01:55
نقاشات حادة في دمشق.. والتدخل في لبنان دونه شروط قاسية! (المدن)
عربي و دولي
01:55
نقاشات حادة في دمشق.. والتدخل في لبنان دونه شروط قاسية! (المدن)
محليات
00:20
خيم صور.. "راجعة"! (أسرار النهار)
محليات
00:20
خيم صور.. "راجعة"! (أسرار النهار)
محليات
08:22
فضل الله: من يريد حصر السلاح فليذهب ويفعل ذلك
محليات
08:22
فضل الله: من يريد حصر السلاح فليذهب ويفعل ذلك
محليات
00:50
بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"
محليات
00:50
بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"
عربي و دولي
09:03
فانس: تقدم كبير في لبنان
عربي و دولي
09:03
فانس: تقدم كبير في لبنان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026