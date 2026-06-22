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نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته
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سي إن إن عن دبلوماسي: تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عاد لمساره الصحيح ومضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة
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