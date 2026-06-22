عاجل
قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة
قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة
ترامب: تمكّنّا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً
ترامب: تمكّنّا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
21 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

بين منشأة مجدل زون وطاولة واشنطن.. ضبابية ميدانية وآلية دبلوماسية!

2026-06-22 | 13:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بين منشأة مجدل زون وطاولة واشنطن.. ضبابية ميدانية وآلية دبلوماسية!
بين منشأة مجدل زون وطاولة واشنطن.. ضبابية ميدانية وآلية دبلوماسية!

قبل ساعات من الجولة الخامسة في واشنطن قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن محادثات لوسيرن ثبتت وقف إطلاق النار الذي اشترطت إيران أن يشمل اليمن والعراق ولبنان

وفي المعلومات أن الوسطاء دخلوا بقوة الى الملف اللبناني وتحديدا عبر جهد وتنسسيق كامل بين المملكة العربية السعودية وقطر وبتنسيق مباشر بين وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي والامير يزيد بن فرحان عبر تواصل وتنسيق مباشر مع الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام الذي وبحسب معلومات الجديد يزور كلا من المملكة العربية السعودية وقطر في الايام المقبلة وتقول المصادر الدبلوماسية: we are pushing hard لضمان وقف شامل ومستدام لاطلاق النار وتضيف المصادر الدبلوماسية: لا إنسحاب إسرائيليا من لبنان إلا عن طريق مفاوضات واشنطن على اعتبار انه على طاولة واشنطن فقط توضع الاليات التنفيذية لقرار وقف اطلاق النار علما أنه وبحسب معلومات الجديد فان المملكة العربية السعودية عملت باصرار خلال الايام الماضية على ضمان عدم تجاوز الدولة اللبنانية في اية مفاوضات او ترتيبات مستقبلية إضافة الى تنسيق دبلوماسي قطري- سعودي مع سفيرة لبنان في واشنطن وعن الالية التي يتم الحديث عنها تقول المصادر: قد يتم الاستعانة ببعض الوزراء من الحكومة اللبنانية للمهمة وإذا قامت اسرائيل أو حزب الله بأي خرق أو اعتداء أو اطلاق صواريخ لا يكون الرد عسكريا وانما عبر شكاوى يتم رفعها ومعالجتها عبر الجهات الدولية والضامنة للاتفاق علما ان سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى قام بعمل جبار للوصول الى حلول تحمي لبنان من أي تصعيد وتختم المصادر بالقول: في الايام المقبلة سيتبلور المشهد بشكل أوضح يبقى الخوف من إسرائيل التي يدعمها وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو المعني بملف لبنان مقابل سياسة أكثر انفتاحا لنائب الرئيس الاميركي جي دي فانس المعني بالملف الايراني ميدانيا ومع بقاء اسرائيل في لبنان وعدم قبول حزب الله بتسليم السلاح طالما الاحتلال موجود تقول مصادر عسكرية للجديد إن الوضع دقيق جدا فإسرائيل مثلا ترفض تسليم منشأة مجدلزون الى الجيش اللبناني وتصر على تفجيرها وسط معطيات على إنذار السكان لقوة التفجير وحجمه الذي يوازي هزة أرضية بقوة ثلاث درجات وهي لن ترضى بالانسحاب من بعض النقاط الاستراتيجية وبالتالي فإن الميدان لا يزال معقدا جدا والصورة غير واضحة على الرغم من الحديث عن انسحاب رمزي 
داخليا اتصالات يومية تجرى بين مستشاري الرئيس نبيه بري الكبار والرئاسة الأولى أما التواصل مع حزب الله فقالت المصادر إن المباشر منه مقطوع حاليا وعن إمكانية حصوله تنقل اجواء بعبدا ما مفاده: "إذا كان منتجا فنحن جاهزون"
وبالعودة الى المهمة التفاوضية في واشنطن وبعد تثبيت وقف اطلاق النار في لوسيرن سيحاول الوفد انتزاع ضمانات أميركية مكتوبة أو أقله تعهدات معلنة بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار وبعدم رغبة اسرائيل في البقاء في لبنان مشروطة بانتشار الجيش ومعالجة ملف السلاح مصادر سياسية قالت للجديد إن الوفد سيناقش مسألة المناطق التجريبية إنطلاقا من طرح الرئيس بري اعتماد الأقضية علما أن المهمة صعبة فإسرائيل غير منفتحة على هذا الطرح وقد أعلنها صراحة كل من رئيس حكومتها ووزير حربها.
 
مقالات ذات صلة
بين منشأة مجدل زون وطاولة واشنطن.. ضبابية ميدانية وآلية دبلوماسية!

عربي و دولي

المشهد السياسي

حزب الله

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاحتفالات المصرية لا تهدأ (فيديو)
"المناطق التجريبية".. هل تشمل قلعة الشقيف؟ (هآرتس)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة
16:02
ترامب: تمكّنّا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً
15:58
الخارجية السعودية: وزير الخارجية ورئيس وزراء قطر يعربان عن تطلعهما لاتفاق دائم يعزز أمن المنطقة
15:43
الخارجية السعودية: وزير الخارجية ورئيس وزراء قطر يؤكدان دعم المسار التفاوضي بين أميركا وإيران
15:42
قالبيباف: مهما كان العمل العسكري ناجحا فلا نستطيع أن نرى مكاسب انتصاراته من دون الدبلوماسية
14:02
فانس: لن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ما لم يتحقق تقدم على صعيد المفاوضات
13:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026