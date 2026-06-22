"المناطق التجريبية".. هل تشمل قلعة الشقيف؟ (هآرتس)

أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة هآرتس، بأن " ولبنان ستتفاوضان هذا الأسبوع لتحديد "المناطق التجريبية" المقرر نقلها إلى سيطرة الكاملة، ما يستلزم انسحاب الجيش جنوب الخط الأصفر من بعض هذه المناطق، ويُعدّ الخط الأصفر ترسيمًا غير رسمي للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان".

وأضاف المصدر أنه "من غير المعروف ما إذا كان هناك انسحاب إسرائيلي مُخطط له من قلعة بوفورت (شقيف)".



وذكر المصدر أن "بعض المناطق المقرر تسليمها للقوات المسلحة ليست تحت سيطرة حالياً، وبالتالي لن يتطلب الأمر انسحابًا من الجيش ".



وأوضح المصدر أن " سيعمل تحت إشراف أميركي مُحكم في المناطق التجريبية، بما في ذلك تلك التي ستنسحب منها إسرائيل".



وأضاف المصدر أن " تُقرّ بموقف إسرائيل، وأن الحكومة اللبنانية لا ترغب في منح ما يُعتبر انتصارًا".



أضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن " يعارض احتمال لجوء الرئيس الأميركي إلى لطلب المساعدة في قتال حزب ".