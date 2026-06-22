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عربي و دولي

"المناطق التجريبية".. هل تشمل قلعة الشقيف؟ (هآرتس)

2026-06-22 | 01:24
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&quot;المناطق التجريبية&quot;.. هل تشمل قلعة الشقيف؟ (هآرتس)
"المناطق التجريبية".. هل تشمل قلعة الشقيف؟ (هآرتس)

أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة هآرتس، بأن "إسرائيل ولبنان ستتفاوضان هذا الأسبوع لتحديد "المناطق التجريبية" المقرر نقلها إلى سيطرة الجيش اللبناني الكاملة، ما يستلزم انسحاب الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأصفر من بعض هذه المناطق، ويُعدّ الخط الأصفر ترسيمًا غير رسمي للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان".

وأضاف المصدر أنه "من غير المعروف ما إذا كان هناك انسحاب إسرائيلي مُخطط له من قلعة بوفورت (شقيف)".

وذكر المصدر أن "بعض المناطق المقرر تسليمها للقوات المسلحة اللبنانية ليست تحت سيطرة إسرائيل حالياً، وبالتالي لن يتطلب الأمر انسحابًا من الجيش الإسرائيلي".

وأوضح المصدر أن "الجيش اللبناني سيعمل تحت إشراف أميركي مُحكم في المناطق التجريبية، بما في ذلك تلك التي ستنسحب منها إسرائيل". 

وأضاف المصدر أن "وزارة الخارجية الأميركية تُقرّ بموقف إسرائيل، وأن الحكومة اللبنانية لا ترغب في منح حزب الله ما يُعتبر انتصارًا".

أضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن "لبنان يعارض احتمال لجوء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا لطلب المساعدة في قتال حزب الله".
 
 
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