قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الخط الأحمر بالنسبة لنا هو أي هجمات أخرى على لبنان بما في ذلك بيروت والجنوب

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الخط الأحمر بالنسبة لنا هو أي هجمات أخرى على لبنان بما في ذلك بيروت والجنوب