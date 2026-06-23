سموتريتش: قلعة الشقيف مشمولة بعدم الانسحاب

قال ، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن عدم انسحاب من يشمل منطقة ، وذلك إلى حين تفكيك بالكامل.