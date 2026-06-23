مفاجأة إسرائيلية في واشنطن.. خرائط انسحاب من جنوب لبنان!

وبحسب التقرير، سيصل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن حاملاً خرائط لتحديد المنطقة المقترحة ضمن ما وصفه مصدر إسرائيلي بـ"المشروع التجريبي"، الذي يهدف إلى اختبار آلية جديدة على الأرض.
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله: "سنأتي بخرائط لتحديد المنطقة التجريبية"، مشيراً إلى أن الخطوة تندرج ضمن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.
وتبدأ اليوم الثلاثاء في واشنطن جولة مفاوضات تستمر ثلاثة أيام بين لبنان وإسرائيل بوساطة ورعاية أميركية، فيما تسعى المؤسسة الأمنية والحكومة في إسرائيل، وفق التقرير، إلى الدفع نحو خطوات ميدانية من شأنها تجنب أي ضغوط أو إملاءات خارجية خلال المرحلة المقبلة.