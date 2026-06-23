مفاجأة إسرائيلية في واشنطن.. خرائط انسحاب من جنوب لبنان!

وبحسب التقرير، سيصل الوفد إلى حاملاً خرائط لتحديد المنطقة المقترحة ضمن ما وصفه مصدر إسرائيلي بـ"المشروع التجريبي"، الذي يهدف إلى اختبار آلية على .

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله: "سنأتي بخرائط لتحديد المنطقة التجريبية"، مشيراً إلى أن الخطوة تندرج ضمن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.

وتبدأ الثلاثاء في واشنطن جولة مفاوضات تستمر ثلاثة أيام بين وإسرائيل بوساطة ورعاية أميركية، فيما تسعى المؤسسة الأمنية والحكومة ، وفق التقرير، إلى الدفع نحو خطوات ميدانية من شأنها تجنب أي ضغوط أو إملاءات خارجية خلال المرحلة المقبلة.



