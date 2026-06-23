الخارجية الإيرانية: لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي استهدفت في الحرب

وزير خارجية فرنسا: على إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان وعلى حزب الله نزع سلاحه

وزير خارجية فرنسا: على إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان وعلى حزب الله نزع سلاحه