بيروت والجنوب خط أحمر.. سفير إيران: سنرد على أي هجمات تستهدف لبنان

أكد سفير لدى في جنيف، علي بحريني، أن استئناف المفاوضات بشأن الملف مشروط بتنفيذ خمسة بنود واردة في مذكرة التفاهم ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح بحريني أنه تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع .



وفي ما يتعلق بلبنان، شدد على أن بلاده سترد في حال أقدمت على انتهاك مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك شن هجمات على وحزب .



وأضاف أن "الخط الأحمر بالنسبة لإيران هو أي هجمات إضافية على لبنان، بما في ذلك وجنوب لبنان."