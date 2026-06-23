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بيروت والجنوب خط أحمر.. سفير إيران: سنرد على أي هجمات تستهدف لبنان
2026-06-23 | 03:33
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بيروت والجنوب خط أحمر.. سفير إيران: سنرد على أي هجمات تستهدف لبنان
أكد سفير
إيران
لدى
الأمم المتحدة
في جنيف، علي بحريني، أن استئناف المفاوضات بشأن الملف
النووي
الإيراني
مشروط بتنفيذ خمسة بنود واردة في مذكرة التفاهم ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح بحريني أنه تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع
الولايات المتحدة
.
وفي ما يتعلق بلبنان، شدد
السفير
الإيراني
على أن بلاده سترد في حال أقدمت
إسرائيل
على انتهاك مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك شن هجمات على
لبنان
وحزب
الله
.
وأضاف أن "الخط الأحمر بالنسبة لإيران هو أي هجمات إضافية على لبنان، بما في ذلك
العاصمة
بيروت
وجنوب لبنان."
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بيروت والجنوب خط أحمر.. سفير إيران: سنرد على أي هجمات تستهدف لبنان
محليات
عربي و دولي
لبنان
إيران
الأمم المتحدة
سفير إيران
بيروت
إسرائيل
جنوب لبنان
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الخارجية الإيرانية: التفاهم يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع وأي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق
الرئيس الإيراني: نسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم في إطار القوانين الدولية وحقوق شعبنا
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