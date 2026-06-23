وكالة فارس الإيرانية تهاجم تصريحات شهباز شريف: “معلوماتك غير دقيقة”!

ووصفت المصادر تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التي أشار فيها إلى احتمال توسع الجولة المقبلة من المفاوضات بين وواشنطن لتشمل قضايا الباليستية، بأنها غير دقيقة وترجّح أنها ناتجة عن نقص في المعلومات.

وبحسب الرواية ، فإن الوثائق أو مذكرات التفاهم المتعلقة بالمفاوضات لا تتضمن أي بنود تخص البرنامج الصاروخي، وأن محصور في الملف دون توسيع نطاقه.

كما أشارت المصادر إلى أن باكستان لا تؤدي حالياً دوراً محورياً في الوساطة بين وواشنطن، معتبرة أن تصريحات شريف تهدف إلى إبراز دور إسلام آباد دبلوماسياً، في حين أن قطر تُعد الطرف الأكثر نشاطاً في جهود الوساطة بحسب المعطيات الإيرانية.