أبواب "برج إيفل" مغلقة غداً.. والسبب؟

أعلنت الشركة المشغّلة لبرج إيفل أن " الذي يشكل أحد أبرز المواقع السياحية في ، ويستقطب آلاف الزوار يوميا، سيُغلق أبوابه بشكل مبكر الثلاثاء بسبب موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا".