بين سوريا ولبنان.. قلق إسرائيلي من هذا الأمر!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع أمني مصغر لبحث التطورات المرتبطة بالملف السوري اللبناني، على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي التي تناولت احتمال دخول قوات سورية إلى الأراضي .

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أمس الأربعاء، أن الاجتماع سيخصص لمناقشة التداعيات المحتملة لهذا السيناريو والاستعداد للتعامل معه، مشيرة إلى أن نتنياهو دعا إلى عقده في ظل تقديرات إسرائيلية تتعلق بالوضع الأمني على الساحة من دون أن تحدد موعد انعقاده.



وبحسب الصحيفة، فإن تعارض أي انتشار لقوات سورية داخل ، وتبدي مخاوف من إمكانية إقدام دمشق على خطوات في هذا الاتجاه، وهو ما دفع المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى متابعة التطورات من كثب ومناقشتها على مستوى رفيع.



في المقابل، أوضح الرئيس السوري ، خلال مقابلة تلفزيونية، أن التصريحات المنسوبة للرئيس الأميركي بشأن إمكانية اعتماد على في ملف سلاح " " قد فُسرت بصورة خاطئة.



وأشار الشرع إلى أن المقصود هو دعم مسار السلام والاستقرار في لبنان، وليس أي تدخل عسكري سوري، مضيفاً أن سوريا ترفض تكرار تجارب الماضي وتسعى إلى تشجيع جميع القوى اللبنانية، بما فيها "حزب "، على البحث عن حلول تضمن أمن واستقرار البلاد.