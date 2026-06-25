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عربي و دولي

انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وواسنطن في البحرين

2026-06-25 | 03:44
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انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وواسنطن في البحرين
انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وواسنطن في البحرين
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انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وواسنطن في البحرين

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وزير خارجية البحرين: دول مجلس التعاون تتطلع لفصل جديد يقوم على احترام السيادة وحماية الممرات البحرية
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